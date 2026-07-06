LAMM: Nuk ka vonesa në pikat kufitare të Maqedonisë së Veriut
Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, informon Lidhja Automoto e Maqedonisë (LAMM).
"Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikën kufitare "Bogorodicë", vërehet frekuencë e shtuar e automjeteve, koha e pritjes për dalje nga vendi është rreth 15-30 minuta. Në pikat e tjera kufitare në anën e RMV-së, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi", thonë nga LAMM.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë-Veles, Mavrovë-Dibër-Strugë, Vinicë-Berovë dhe Koçan-Delçevë.