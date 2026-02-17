Labinot Rexha nuk i ndahet Big Brother-it: Unë edhe Alba kemi qenë loja, fitues nuk të bën çmimi
Një reagim i drejtpërdrejtë nga Labinot Rexha ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjet, pasi ai publikoi një mesazh të gjatë në Facebook lidhur me rrugëtimin e tij në Big Brother VIP Kosova.
Në shkrim, thekson se ky sezon është karakterizuar nga përballje të forta, tension dhe dinamika të vazhdueshme, duke nënvizuar ndikimin që, sipas tij, kanë pasur figurat kryesore në zhvillimin e spektaklit.
Rexha veçon veçanërisht Alba Pollozhanin dhe ndikimin që të dy pretendojnë se kanë pasur në rrjedhën e lojës, duke e lidhur konceptin e fitores jo vetëm me çmimin final, por me ndikimin te publiku.
Postimi i plotë i Labit (pa ndërhyrje):
"Në këtë sezon të Big Brother VIP Kosova, dy emra kanë mbajt peshën e vërtetë:
Alba Pollozhani dhe Labinot Rexha.
Të tjerët kanë qenë pjesë e lojës.Ne kemi qenë loja.
Ka dallim mes atyre që rrinë në hijedhe atyre që mbajnë gjithë shtëpinë mbi supe.
Lludo-s i uroj nga zemra suksese — loja është lojë.
Por realiteti është një: Kur flitej për tension, histori, debat, spektakël —emri që përmendej ishte Labinoti.
Energjia që lëvizte situatat ishte Alba.
Fitues nuk të bën vetëm çmimi.
Fitues të bën ndikimi.
E ndikimi i këtij sezoni ka qenë i qartë.
Kampionët e vërtetë nuk kanë nevojë për konfirmim.
Publiku e di.
Labinot Rexha". /Telegrafi/