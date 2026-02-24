Labi paralajmëron sërish: Publiku do të tronditet nga bomba e radhës, do të jetë shkatërruese
Këngëtari Labinot Rexha, i cili doli pak ditë më parë nga Big Brother VIP Kosova 4, ka paralajmëruar ndjekësit.
Në një postim të ri në rrjete sociale, ai njofton se ka diçka tjetër bombastike për të publikuar.
Duket se ka të bëjë me Big Brother, në formatin ku doli, e për të cilin ka shprehur pakënaqësi.
Foto: Facebook
"Miqtë e mi, ende nuk keni parë asgjë. Nesër në 8:30 publiku do të tronditet nga bomba e radhës", ka shkruar ai.
Tutje në postimin në Facebook vazhdoi: "Kësaj here do të jetë shkatërruese".
Se për çfarë bëhet fjalë e çka do të na sjellë, mbetet për t'u parë në vazhdim.
Labi mendon se i është bërë e padrejtë dalja nga Big Brother, edhe për këtë ka paralajmëruar shumë gjëra. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals