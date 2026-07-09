Ky “rollercoaster” 4D pretendohet se ofron një nga udhëtimet më të frikshme në botë
Një slitë amerikane (rollercoaster) në Kinë po cilësohet si një nga atraksionet më ekstreme dhe më të frikshme të ndërtuara ndonjëherë. Bëhet fjalë për Dinoconda, një slitë 4D e vendosur në parkun China Dinosaurs Park në qytetin Changzhou të provincës Jiangsu.
Ndryshe nga slitat tradicionale, Dinoconda nuk lëviz vetëm përgjatë shinave. Vendet ku ulen pasagjerët mund të rrotullohen në mënyrë të pavarur, duke i kthyer udhëtarët përpara dhe prapa gjatë kohës që treni kryen kthesa, rënie të menjëhershme dhe përmbysje. Kjo krijon një ndjesi sikur trupi lëviz në një dimension të katërt.
Atraksioni arrin shpejtësi rreth 126 kilometra në orë, ka një lartësi prej rreth 79 metrash dhe përfshin disa përmbysje të mëdha gjatë pistës.
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Për shkak të kombinimit të shpejtësisë, rrotullimit të sediljeve dhe mungesës së parashikueshmërisë së lëvizjeve, shumë vizitorë e kanë përshkruar si një nga përvojat më intensive në botën e parqeve argëtuese.
Në një slitë të zakonshme, pasagjerët mund të parashikojnë më lehtë kthesat dhe rëniet, por në Dinoconda sediljet mund të ndryshojnë pozicion gjatë gjithë kohës, duke krijuar ndjesinë e humbjes së kontrollit.
Ekspertët e industrisë së argëtimit thonë se slitat 4D përfaqësojnë një nivel të ri të inxhinierisë së atraksioneve, pasi kombinojnë mekanikën tradicionale me lëvizje shtesë që rrisin ndjeshëm emocionin dhe adrenalinën.
Për shumë adhurues të aventurës, Dinoconda është një sfidë ekstreme, ndërsa për të tjerë vetëm pamjet nga jashtë janë të mjaftueshme për të shkaktuar frikë. /Telegrafi/