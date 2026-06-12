Kuvendi miratoi ndryshimet dhe plotësimet e propozuara në Strategjinë e zhvillimit rajonal deri në vitin 2031
Kuvendi miratoi ndryshimet dhe plotësimet e propozuara në Strategjinë e zhvillimit rajonal për periudhën 2021–2031, me çka duke siguruar përputhshmërinë e saj me situatën aktuale demografike dhe zhvillimore në vend, si dhe me Strategjinë kombëtare të zhvillimit 2024–2044, informuan nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale.
Ministri Zllatko Perinski, para Komisionit për Vetëqeverisje Lokale dhe Komisionit ligjvënës-juridik, në daljen e tij theksoi se qëllimi i ndryshimeve është që Strategjia të bëhet një mjet më operativ, mëfunksional dhe mëefikas për arritjen e qëllimeve strategjike, përmes mbështetjes së zhvillimit policentrik dhe zvogëlimit të pabarazive rajonale.
Strategjia e zhvillimit rajonal paraqet një dokument bazë planifikimi afatgjatë me të cilat përcaktohen parimet, qëllimet strategjike dhe prioritetet e politikës për zhvillim të balancuar rajonal, si dhe masat, instrumentet dhe mekanizmat financiarë për realizimin e tyre.
“Në përputhje me Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal, në mes të periudhës së zbatimit kryhet një vlerësim i vazhdueshëm me qëllim vlerësimin e rezultateve të arritura, sfidave në zbatim dhe nevojës për të përshtatur masat e parashikuara, theksohet në kumtesë.
Ndryshimet dhe plotësimet e propozuara bazohen në gjetjet e vlerësimit në vazhdim dhe kanë për qëllim të rrisin zbatueshmërinë dhe efikasitetin e Strategjisë. Në kuadër të revizionit, janë bërë ndërhyrje në masat të cilat kanë rezultuar të vështira për t’u zbatuar, është siguruar një përafrim më i madh me politikat e zhvillimit të ardhshëm dhe janë futur masa të reja në fushat ku është identifikuar nevoja për aktivitete shtesë.