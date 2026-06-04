Kushtrim Ahmeti zgjidhet rektor i Universitetit të Tetovës
Kushtrim Ahmeti ka fituar garën për Rektor të Universitetit të Tetovës.
Sipas të dhënave, ai ka fituar 198 vota, ose 59,46%, duke siguruar kështu fitoren, kundrejt dy kandidatëve tjerë, Fehari Ramadanit i cili ka pasur 118 vota, ose 35,44% dhe rektorit aktual, Jusuf Zejneli, i cili ka marrë 17 vota, ose 5%.
Në programin e tij, Ahmeti, ka premtuar se do të angazhohet për një Universitet më të fort, më të hapur, më të organizuar dhe më konkurrues.
Korniza Programore e Kushtrim Ahmetit përbëhet nga gjashtë pika kryesore, duke përfshirë: Veprimtari arsimore dhe sigurimi i cilësisë, kërkimi shkencor, veprimtaria aplikative dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, mbështetja e studentëve dhe avancimi i standardit studentor, infrastruktura dhe digjitalizimi, qeverisja, financimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm dhe angazhimi me komunitetin dhe përgjegjësia sociale.
Ai ka deklaruar se qëllimi është ndërtimi i një universiteti i bazuar në dije.