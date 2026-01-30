Kush tjetër? Cristiano Ronaldo sërish shënon për Al Nassr
Sulmuesi Cristiano Ronaldo ka shënuar golin e 961-të në karrierë, këtë herë në përballjen ndaj Al Kholood.
Pesë herë fituesi i Topit të Artë pas një bashkëpunimi me Joao Felix e dërgoi topin brenda rrjetës për të zhbllokuar rezultatin.
Felix asistoi për mrekulli te Ronaldo, i cili ishte i pagabueshëm në portën e zbrazur.
Për më shumë shikoni golin:
40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 961'inci golünü attı. pic.twitter.com/Nem0ipgcg0
— BPT (@bpthaber) January 30, 2026
Ndërkohë, Al Nassr po i afrohet liderit Al Hilal në kampionat, derisa Ronaldo po vazhdon objektivin për t’u bërë futbollisti i parë që shkon në kuotën e 1 mijë golave në karrierën profesionale./Telegrafi
