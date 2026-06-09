Kush janë 10 më të votuarit e PDK-së me 19 për qind të votave të numëruara
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon numërimi i votave për kandidatët për deputetë.
Deri në ora 07:45 janë numëruar 19.46 për qind e votave.
Listës së PDK-së me këtë përqindje të votave të numëruara i prin Bedri Hamza, pastaj Përparim Gruda dhe Arian Tahiri.
I katërti në listë me këtë përqindje të votave të numëruara është Uran Ismaili, pastaj Sala Jashari.
Listën me 10 më të votuarit, me 19.46 për qind të votave të numëruara mund ta gjeni më poshtë.