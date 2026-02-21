Kurti viziton AKI-në: Agjencia po avancon kapacitetet teknologjike dhe operative
Kryeministri Albin Kurti ka vizituar dje Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI), ku u prit nga drejtori i saj, Petrit Ajeti, si dhe nga stafi drejtues dhe zyrtarë të tjerë të institucionit.
Vizita u zhvillua në kuadër të shënimit të 18-vjetorit të Pavarësisë së Republika e Kosovës dhe 17-vjetorit të themelimit të AKI-së. Me këtë rast u ndanë certifikatat për zyrtarët e rinj të agjencisë dhe u përurua një objekt i ri modern brenda kompleksit të saj.
Kryeministri theksoi rëndësinë e inteligjencës në mbrojtjen e sovranitetit dhe marrjen e vendimeve të informuara, duke nënvizuar se AKI ka përfituar mbështetje të vazhdueshme buxhetore nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe se kjo mbështetje do të vazhdojë.
“Në kuadër të prioriteteve tona për të mbështetur sektorin e sigurisë, AKI ka pasur mbështetjen e vazhdueshme të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me rritje të lartë të buxhetit dhe kjo mbështetje do të vazhdojë. Më inkurajon fakti që AKI po avancon vazhdimisht kapacitetet e saj teknologjike, analitike dhe operative, me ambicie dhe objektiva të qarta, duke u përshtatur me realitetin e ri të sigurisë dhe duke forcuar bashkëpunimin me institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtarë”, ka shkruar Kurti.
Ai u shpreh i inkurajuar nga avancimi i kapaciteteve teknologjike, analitike dhe operative të agjencisë, si dhe nga bashkëpunimi i saj me institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtarë.
Sipas tij, sukseset e AKI-së gjatë viteve të fundit kanë ndikuar dukshëm në forcimin e sigurisë kombëtare dhe rajonale, veçanërisht në trajtimin e kërcënimeve nga spiunazhi, kërcënimet hibride e kibernetike, ekstremizmi, radikalizmi dhe krimi i organizuar.
“Kërcënimet nga spiunazhi, kërcënimet hibride dhe kibernetike, ekstremizmi dhe radikalizmi, krimi i organizuar dhe format tjera të kërcënimeve ndaj sigurisë kombëtare, janë trajtuar me profesionalizëm, duke ndikuar në avancimin e sigurisë kombëtare”, ka shtuar Kurti.
Në fund, Kurti shprehu mirënjohje për stafin e AKI-së, duke vlerësuar profesionalizmin, përkushtimin dhe shërbimin e tyre në mbrojtje të Republikës dhe qytetarëve të saj./Telegrafi/