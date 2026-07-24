Kurti i bën thirrje Policisë së Kosovës për shtim të sigurisë në komunikacion
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti i bënë thirrje Policisë së Kosovës të shtoj veprimet e saj të sigurisë në drejtim të parandalimit të rregullave në komunikacion.
Në mbledhjen e Qeverisë, Kurti përmendi aksidentet e fundit në vend që kishin përfunduar me fatalitet.
Ai u bën thirrje edhe qytetarëve për kujdes dhe respektim të rregullave të komunikacionit.
“Ditëve të fundit po shohim e dëgjojmë lajme të këqija nga aksidente të shpeshta me fatalitet në rrugët tona. Ju lutem për kujdes dhe respektim të rregullave të komunikacionit. I bëj thirrje Policisë së Kosovës të shtoj veprimet në drejtim të parandalimit të tejkalimit të rregullave që do të mund të qojnë në aksidente në komunikacion”, tha Kurti.
Top Lajme
Jobs
Real Estate