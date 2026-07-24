Kryeministri në detyrë, Albin Kurti i bënë thirrje Policisë së Kosovës të shtoj veprimet e saj të sigurisë në drejtim të parandalimit të rregullave në komunikacion.

Në mbledhjen e Qeverisë, Kurti përmendi aksidentet e fundit në vend që kishin përfunduar me fatalitet.

Ai u bën thirrje edhe qytetarëve për kujdes dhe respektim të rregullave të komunikacionit.

“Ditëve të fundit po shohim e dëgjojmë lajme të këqija nga aksidente të shpeshta me fatalitet në rrugët tona. Ju lutem për kujdes dhe respektim të rregullave të komunikacionit. I bëj thirrje Policisë së Kosovës të shtoj veprimet në drejtim të parandalimit të tejkalimit të rregullave që do të mund të qojnë në aksidente në komunikacion”, tha Kurti.

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