Kurti shkon në veri të Mitrovicës, përurohet objekti i ATK-së
Kryeministri Albin Kurti po qëndron sot në veri të Mitrovicës.
Ai po merr pjesë në ceremoninë e përurimit të objektit të ri të Administratës Tatimore të Kosovës në veri të Mitrovicës.
Kurti, është shoqëruar edhe nga dy ministrat e Qeverisë, Elbert Krasniqi dhe Lulëzon Jagxhiu.
Ky hap është pjesë e përpjekjeve për forcimin e institucioneve dhe shërbimeve publike në veri të vendit, duke përmirësuar qasjen e qytetarëve në administratën tatimore dhe duke kontribuar në zhvillimin ekonomik të zonës. /Telegrafi/
