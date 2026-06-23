Kurti: Posa të certifikohen rezultatet, fillojmë komunikimet me partitë politike
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka deklaruar se menjëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme që u mbajtën me 7 qershor do të fillojnë komunikimet me partitë politike me synim arritjen e një marrëveshjeje për formimin e institucioneve të reja.
Këto komente Kurti i bëri të martën pasi mori pjesë në edicionin e 8-të të Festivalit Multikulturor dhe Ekspozitës Mobile “KRAH” në Prishtinë.
I pyetur nga gazetarët për hapat e ardhshëm pas procesit zgjedhor, Kurti u shpreh shkurt se komunikimet do të nisin sapo të përfundojë procesi i certifikimit të rezultateve.
“Porsa të certifikohen rezultatet, fillojmë komunikimet menjëherë”, tha ai.
Deklarata e kreut të ekzekutivit vjen në një periudhë kur pritet përmbyllja e procedurave zgjedhore dhe certifikimi zyrtar i rezultateve, çka do t’i hapte rrugë konsultimeve politike për konstituimin e institucioneve dhe formimin e qeverisë së re.
Ndryshe, zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi ka bërë të ditur se shpallja e rezultateve përfundimtare varet nga përmbyllja e procedurave ankimore dhe vendimet që do të merren nga institucionet përkatëse.
Sipas rezultateve aktuale, Lëvizja Vetëvendosje ka dalë partia e parë me 53 deputetë, Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 22 ulëse, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 7 ulëse. /Telegrafi/