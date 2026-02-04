Kur investimi afatgjatë takon stilin e jetesës - Holiday In 2, investim dhe jetesë buzë detit në Shëngjin
Shkurti shënon një fazë të re të vitit, kur entuziazmi i fillimit është kthyer në qartësi dhe vendimet merren me më shumë maturi.
Është pikërisht kjo periudhë kur investimet afatgjata fillojnë të marrin formë, duke u fokusuar jo vetëm te e tashmja, por te siguria, stabiliteti dhe vlera që ndërtohet me kohën.
Pikërisht në këtë frymë vjen Holiday In 2, projekti rezidencial i Edil Project, i cili po konsolidohet si një nga zgjedhjet më tërheqëse për banim dhe investim në bregdetin shqiptar.
I pozicionuar në Kune të Shëngjinit, Holiday In 2 ofron më shumë sesa një apartament.
Arkitektura moderne, ballkonet e gjelbra dhe planifikimi funksional i hapësirave e bëjnë kompleksin të përshtatshëm si për jetesë familjare, ashtu edhe për përdorim sezonal apo afatgjatë.
Apartamentet në Holiday In 2 mund të shërbejnë njëkohësisht si banesë personale, shtëpi pushimi apo burim të ardhurash përmes qirasë sezonale dhe afatgjate.
Ky koncept synon të krijojë një mjedis jetese të organizuar, estetik dhe funksional, ku cilësia e ndërtimit dhe harmonia me mjedisin përreth ndikojnë drejtpërdrejt në vlerën dhe përdorshmërinë afatgjatë të pronës.
Holiday In 2 është më shumë se një apartament buzë detit - është një mënyrë e re jetese, ku komoditeti, vlera dhe pamja bashkohen në një përvojë unike.
Pra, Edil Project, me eksperiencë shumëvjeçare në ndërtim dhe projekte rezidenciale, po dëshmon përkushtimin ndaj standardeve të larta të ndërtimit, estetikës dhe funksionalitetit, duke e kthyer çdo projekt në një histori suksesi.
Mësoni më shumë dhe planifikoni vizitën tuaj në “Holiday In 2” duke kontaktuar:
Tel: +355 69 203 5005
Email: info@edilproject.al
Facebook: Edilproject.al
Instagram: edilproject.al
Web: edilproject.al