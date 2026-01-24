Kur flokët flasin më fort se veshja: Bella Hadid ndez trendin e ri
Si një nga figurat më me ndikim të modës globale, Bella Hadid ka befasuar publikun duke e kthyer stilimin e flokëve në aksesor mode
Modelja e famshme u fotografua së fundmi në New York, në një paraqitje jo fort të zakonshme, ndërsa imazhet u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale. Ajo kishte zgjedhur një kombinim dimëror me frymë retro: një pallto kafe të gjerë, të kombinuar me një xhaketë sportive të kuqe, duke krijuar një kontrast të guximshëm mes elegancës klasike dhe stilit urban. Veshjen e plotësoi me një bluzë të bardhë dhe pantallona të ngushta, duke ruajtur një pamje të relaksuar dhe të qëllimshme.
Megjithatë, vëmendjen kryesore nuk e rrëmbyen rrobat, por flokët. Flokët e saj bionde ishin të vendosura në role flokësh, të cilat krijonin valë të lehta dhe i jepnin pamjes volum natyral. Ky element, që zakonisht lidhet me rutinën e përditshme të bukurisë dhe përgatitjen para pasqyrës, u shfaq hapur në publik, duke u kthyer në një zgjedhje e guximshme stili.
Në vend të një paraqitjeje të përkryer dhe të fiksuar, flokët ishin qëllimisht të lirshëm dhe paksa të çrregullt, me theks te tekstura dhe forma natyrale. Kjo qasje i dha pamjes një ndjesi spontane dhe moderne, duke ndërthurur estetikën retro me shijen bashkëkohore, stil që në botën e modës njihet si “messy chic”, transmeton Telegrafi.
Roleri i flokëve, i njohur kryesisht për funksionin praktik, mori kështu një rol të ri: jo vetëm mjet stilimi, por element shprehës i stilit personal. Ky detaj i thjeshtë dëshmoi se flokët nuk kanë pse të jenë gjithmonë “të përfunduar” për të qenë të bukur; përkundrazi, natyrshmëria dhe vetë procesi i stilimit mund të bëhen pjesë e pamjes.
Me këtë paraqitje, Bella Hadid rikujton se flokët janë një gjuhë më vete, një mënyrë për të komunikuar stil, vetëbesim dhe liri shprehjeje. Dhe në një botë mode që ndryshon vazhdimisht, ndonjëherë mjafton një detaj i vogël për të vendosur tonin e madh.
/Telegrafi/