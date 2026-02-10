Kthehet motori legjendar V12 i Mercedesit
Tuner-i amerikan Renntech do të prodhojë vetëm dymbëdhjetë motorë për po aq automjete.
Kjo seri e kufizuar është një nderim për motorin ikonë Mercedes‑Benz M120 V12, i cili u përdor në modele të famshme si CLK GTR dhe Pagani Zonda.
M120 V12 është një motor atmosferik me bllok alumini, i zhvilluar për qëndrueshmëri dhe fuqi të lartë, dhe ka fituar statusin e një motori kult në historinë e Mercedesit.
Amerikanët e Renntechut po e rikthejnë këtë motor në “restomod” e tyre SEC Widebody.
Automobili, i cili i ngjan Mercedes SEC (C126), do të marrë motorin me kapacitet të rritur në 7.5 litra (nga 7.3 litra origjinal), i cili prodhon 660 kuaj/fuqi dhe 840 Nm çift‑rrotullues.
RennenTech thotë se e ka ndërtuar këtë motor vetë, bazuar në planet origjinale, për të ofruar performancë të lartë me shpirt klasik. Ata e kanë quajtur motorin Sledgehammer.
Ky model do të prodhohet vetëm në 12 kopje, dhe secili ka një interier të personalizuar për secilin pronar. /Telegrafi/