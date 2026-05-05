Kryeministri i Kanadasë: Evropa mund të ndërtojë një rend të ri botëror
“Evropa nuk do t'i nënshtrohet një bote më brutale, dhe në vend të kësaj mund të jetë baza nga e cila mund të rindërtohet një rend i ri ndërkombëtar”, tha kryeministri kanadez Mark Carney.
Carney po fliste si udhëheqësi i parë jo-evropian që merrte pjesë në një takim të Komunitetit Politik Evropian, i cili u hap mes tensioneve të larta në ngushticën e Hormuzit dhe dyshimeve të përtërira rreth angazhimit të SHBA-së ndaj NATO-s.
“Ne nuk mendojmë se jemi të destinuar t’i nënshtrohemi një bote izoluese dhe brutale”, tha Carney.
Duke shpjeguar simbolikën e pjesëmarrjes së Kanadasë në një takim politik evropian, ai tha: “Është pikëpamja ime e fortë personale se rendi ndërkombëtar do të rindërtohet”.
“Ne po demonstrojmë jo vetëm forcën e vlerave tona në mbrojtjen e një rendi ndërkombëtar të bazuar në rregulla, por edhe vlerën e forcës sonë”, shtoi ai.
“Bota po kalon një përçarje në disa dimensione”, sipas Carneyt.
Ndryshe, takimi i EPC, i teti që nga themelimi i organizatës, po zhvillohet në Jerevan të Armenisë. /Telegrafi/