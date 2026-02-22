Kryebashkiaku i Kievit ndalet për 13 sekonda kur pyetet nëse i beson Donald Trumpit
Kryebashkiaku i Kievit ndaloi për 13 sekonda kur u pyet në një intervistë televizive nëse presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ishte një aleat i besueshëm për Ukrainën përpara negociatave të rinovuara të paqes.
Vitali Klitschko tha se ishte jetike që SHBA-të të ishin në krah të Ukrainës dhe të mbështesnin interesat e vendit në një raund të ri bisedimesh paqeje me Rusinë.
Por kur u pyet nga prezantuesi i Sky News, Trevor Phillips, të shtunën nëse ai i besonte presidentit të SHBA-së, Klitschko - një ish-kampion i peshave të rënda në boks dhe një figurë e rëndësishme në politikën ukrainase - hezitoi dhe qeshi shkurt, shkruan Newsweek, përcjell Telegrafi.
Klitschko tha se u përpoq t'i besonte udhëheqësit të SHBA-së, por shpesh nuk i kuptonte mesazhet e lëshuara nga presidenti mbi procesin e gjatë të paqes.
"I try to trust him."
Kyiv mayor Vitali Klitschko tells @TrevorPTweets it's critical to have the U.S. on their side for peace, but sometimes finds it hard to understand Donald Trump's messaging.#TrevorPhillipshttps://t.co/zQtteVM4iU
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/FIZ3YGaad4
— Sky News (@SkyNews) February 22, 2026
Negociatat për një marrëveshje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, të nxitura nga SHBA-të, kanë qenë të ngadalta pavarësisht premtimeve të përsëritura nga administrata Trump se një marrëveshje mund të arrihej shpejt.
Raundi i fundit i bisedimeve, i cili u përmbyll më herët këtë javë, përfundoi pa ndonjë përparim, megjithëse pritjet për diskutimet kishin qenë të ulëta.
E marta do të shënojë përvjetorin e katërt të pushtimit në shkallë të plotë të fqinjit të saj nga Rusia. Luftimet kanë vazhduar në sfondin e bisedimeve të paqes dhe Moska aktualisht kontrollon rreth një të pestën e territorit ukrainas pas vitesh me vetëm fitime të vogla në vijat e frontit. /Telegrafi/