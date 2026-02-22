Kryebashkiaku i Kievit ndaloi për 13 sekonda kur u pyet në një intervistë televizive nëse presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ishte një aleat i besueshëm për Ukrainën përpara negociatave të rinovuara të paqes.

Vitali Klitschko tha se ishte jetike që SHBA-të të ishin në krah të Ukrainës dhe të mbështesnin interesat e vendit në një raund të ri bisedimesh paqeje me Rusinë.

Por kur u pyet nga prezantuesi i Sky News, Trevor Phillips, të shtunën nëse ai i besonte presidentit të SHBA-së, Klitschko - një ish-kampion i peshave të rënda në boks dhe një figurë e rëndësishme në politikën ukrainase - hezitoi dhe qeshi shkurt, shkruan Newsweek, përcjell Telegrafi.

Klitschko tha se u përpoq t'i besonte udhëheqësit të SHBA-së, por shpesh nuk i kuptonte mesazhet e lëshuara nga presidenti mbi procesin e gjatë të paqes.

Negociatat për një marrëveshje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, të nxitura nga SHBA-të, kanë qenë të ngadalta pavarësisht premtimeve të përsëritura nga administrata Trump se një marrëveshje mund të arrihej shpejt.

Raundi i fundit i bisedimeve, i cili u përmbyll më herët këtë javë, përfundoi pa ndonjë përparim, megjithëse pritjet për diskutimet kishin qenë të ulëta.

E marta do të shënojë përvjetorin e katërt të pushtimit në shkallë të plotë të fqinjit të saj nga Rusia. Luftimet kanë vazhduar në sfondin e bisedimeve të paqes dhe Moska aktualisht kontrollon rreth një të pestën e territorit ukrainas pas vitesh me vetëm fitime të vogla në vijat e frontit. /Telegrafi/

