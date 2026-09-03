KRU "Mitrovica" paralajmëron ndërprerje të ujit, ndërhyrje në 8 zona të Mitrovicës
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” ka njoftuar se ekipet e mirëmbajtjes do të kryejnë intervenime në disa lokacione në Mitrovicë dhe fshatrat përreth.
Sipas njoftimit, intervenimet në rrjetin e ujësjellësit do të zhvillohen në rrugët “Çlirimi”, “Bislim Bajgora”, “Mbretëresha Teuta” dhe “Elmaz Peci”, si dhe në fshatrat Vinarc i Epërm dhe Broboniq.
Ndërsa, punime në rrjetin e kanalizimit do të realizohen në rrugët “Sylë Maloku” dhe “Dëshmorët e Kombit”.
Gjatë realizimit të punimeve mund të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë.
KRU “Mitrovica” ka paralajmëruar gjithashtu se pas rikthimit të furnizimit, uji mund të paraqitet përkohësisht i turbullt. Konsumatorëve u është rekomanduar që në këtë rast ta lënë ujin të rrjedhë për disa minuta, deri në kthjellimin e tij. /Telegrafi/