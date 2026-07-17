ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

KRU “Hidromorava” Gjilan ka njoftuar konsumatorët që kanë dy ose më shumë fatura të papaguara se po vazhdon procesi i shkyçjes nga rrjeti i ujësjellësit dhe procedurat përmbarimore për obligimet e papaguara.

Sipas njoftimit, konsumatorët janë ftuar që t’i kryejnë pagesat sa më parë, ndërsa për ata që nuk kanë mundësi ta shlyejnë borxhin në tërësi, kompania ofron mundësinë e riprogramimit të pagesave me këste mujore.

Konsumatorët që kryejnë pagesën e plotë ose nënshkruajnë marrëveshje për riprogramim do të largohen nga lista për shkyçje dhe procedura të mëtejshme përmbarimore.

Pagesat mund të kryhen në arkat e kompanisë, në Postën e Kosovës, gjatë orarit 08:00–20:00, si dhe në institucionet mikrofinanciare.

KRU “Hidromorava” ka rikujtuar konsumatorët që të mos kryejnë pagesa në para të gatshme te zyrtarët e kompanisë, por vetëm në pikat zyrtare të përcaktuara.

“Pagesa e rregullt e ujit ndihmon drejtpërdrejt në përmirësimin e shërbimeve tona”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/



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