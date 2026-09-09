KRU “Gjakova” zhbllokon tri puseta kanalizimi në qendër të qytetit
KRU “Gjakova” ka njoftuar se ekipet e saj kanë intervenuar në rrugën “Nënë Tereza”, në qendër të Gjakovës, për zhbllokimin e tri pusetave të kanalizimit.
Sipas njoftimit, pusetat ishin mbushur me mbetje të ndryshme, përfshirë copa rrobash, peceta dhe materiale të tjera.
Pas disa orësh punë dhe përdorimit të mjeteve të nevojshme, ekipet kanë arritur t’i zhbllokojnë pusetat dhe rrjedhja e kanalizimit është rikthyer në normalitet.
KRU “Gjakova” ka theksuar se rrjeti i vjetër dhe kyçjet ilegale mbeten ndër shkaqet e bllokimeve të shpeshta në këtë pjesë të qytetit. /Telegrafi/
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