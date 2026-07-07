Kroacia planifikon rritjen e trupave në KFOR, Anushiq: Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor mbetet kyç
Zëvendëskryeministri dhe ministri i Mbrojtjes i Kroacisë, Ivan Anushiq, ka deklaruar në Ankara se Kroacia tashmë ka përmbushur një nga objektivat kryesore të NATO-s, të marrë në Samitin e vitit të kaluar në Hagë.
Duke folur në një konferencë për media gjatë Samitit të NATO-s në Ankara, Anushiq tha se Kroacia aktualisht ndan 2.1 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto për mbrojtje dhe tashmë ka tejkaluar edhe objektivin prej 1.5 për qind për investime në infrastrukturë të lidhur me sigurinë.
“Ajo që është e rëndësishme të theksohet është se ne tashmë kemi ndarë më shumë se 1.5 për qind për projekte të lidhura me mbrojtjen në sektorin civil. Kroacia e ka përmbushur tashmë obligimin e marrë vitin e kaluar në Hagë”, ka deklaruar ai në konferencë për media.
Sipas tij, në këto investime përfshihen korridoret e transportit, spitalet, aeroportet, portet detare dhe infrastruktura tjetër që, në rast krize, mund të përdoret edhe për qëllime ushtarake.
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Ministri kroat bëri të ditur se Kroacia po shqyrton rritjen e numrit të ushtarëve të saj në misionin paqeruajtës të KFOR-it në Kosovë.
“Planifikojmë ta rrisim numrin e ushtarëve kroatë deri në 200, aq sa na e lejon vendimi i Parlamentit kroat”, deklaroi Anushiq.
Ai shtoi se brenda NATO-s po shqyrtohet mundësia e zvogëlimit të numrit të përgjithshëm të ushtarëve në KFOR, por theksoi se Kroacia konsideron se stabiliteti në rajon mbetet një nga çështjet kryesore të sigurisë.
“Gjithmonë e theksoj rëndësinë e stabilitetit të Ballkanit Perëndimor dhe nevojën që NATO të mbetet fuqishëm e pranishme në këtë zonë”, tha Anushiq.
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Ndryshe, sot zyrtarisht ka filluar Samiti i NATO-s në Ankara, ndërsa Telegrafi po e përcjell nga afër çdo zhvillim që po ndodh në kohë reale. /Telegrafi/