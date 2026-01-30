Kroacia me sistem të ri të pagesës së tarifave të rrugës - s’do të ketë radhë të gjata të pritjes
Kroacia, e cila si një vend ku turizmi është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë, është kritikuar prej vitesh për sistemin e vjetër dhe joefikas të pagesës së tarifave të rrugës që shkakton kolona dhe pritje të gjata. Tani kjo duhet të marrë fund.
Autoritetet kanë filluar vendosjen e sistemit të ri të pagesës së tarifave në të gjitha autostradat e vendit (më shumë se 1400 km), përfshirë ato operuar nga “Hrvatske Autoceste”, “Bina Istra” dhe “Autocesta Zagreb–Macelj”.
Ky sistem i ri quhet Crolibertas dhe është një projekt i madh teknik dhe infrastrukturor që përfshin:
vendosjen e 212 portaleve përgjatë rrjetit të autostradave;
instalimin e pajisjeve të avancuara teknologjike (kamera dhe antena);
testime të plota të funksionimit të sistemit para futjes në përdorim.
Ueb‑faqja zyrtare e sistemit është publikuar dhe në dispozicion të publikut, dhe informacionet rreth funksionimit do të përditësohen atje.
Sistemi pritet të jetë i gatshëm për përdorim në fillim të marsit 2027, dhe do të mundësojë lëvizje të lirë të automjeteve pa ndalje për të paguar tarifën e rrugës.
Sistemi do të përdorë dy teknologji kryesore:
Njësitë ENC në automjet – pajisje elektronike që regjistron dhe paguan tarifën automatikisht;
Njohje automatike e targave me kamera – ku sistemi lexon targa dhe lidh pagesën me informacionet e regjistrimit të mjetit.
Kjo do të eliminojë nevojën për të ndaluar në kabina tarifash dhe do të përmirësojë rrjedhën e trafikut. /Telegrafi/