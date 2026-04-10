Krasniqi e Tahiri emërohen të deleguara për të mbijetuarat e dhunës seksuale
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu ka takuar sot Vasfije Krasniqi Goodman dhe Shyhrete Tahirin, të cilat janë emëruar të deleguara të posaçme për çështjen e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës.
“Gjatë takimit u vlerësua guximi dhe qëndrueshmëria e tyre, si dhe roli i rëndësishëm që kanë luajtur në thyerjen e heshtjes dhe në kërkimin e drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë”, thuhet në komunikatën nga presidenca.
“U theksua se zëri i tyre ka ndihmuar që kjo çështje të trajtohet me dinjitet dhe seriozitet, si në vend ashtu edhe në arenën ndërkombëtare dhe se angazhimi i tyre tashmë ka edhe dimension institucional”.
Në takim po ashtu u diskutua për vazhdimin e bashkëpunimit me institucionet dhe për avancimin e të drejtave të tyre.