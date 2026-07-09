Kosova dhe Italia diskutojnë integrimin në BE, NATO dhe bashkëpunimin ekonomik
Zëvendëskryeministri i Parë dhe ministri në detyrë i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka pritur në takim zëvendësministrin e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Italisë, Edmondo Cirielli.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, gjatë takimit u diskutua për marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Italisë, procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe anëtarësimin në NATO, si dhe për zhvillimet aktuale politike në vend, përfshirë procesin e formimit të qeverisë së re.
Bashkëbiseduesit i kushtuan vëmendje të veçantë edhe bashkëpunimit ekonomik, me theks në intensifikimin e shkëmbimeve tregtare, rritjen e ndërveprimit ekonomik dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta që do të thellonin partneritetin ndërmjet dy vendeve.
Konjufca e falënderoi zëvendësministrin italian për mbështetjen e vazhdueshme të Italisë ndaj Kosovës në të gjitha fazat e shtetndërtimit, duke theksuar se Italia mbetet një nga partnerët më të rëndësishëm ndërkombëtarë të Kosovës.
Sipas MPJD-së, takimi u zhvillua në frymë miqësore dhe konstruktive, duke konfirmuar gatishmërinë e të dyja vendeve për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët. /Telegrafi/