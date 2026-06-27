Konjufca dhe Hoxha takohen në Dubrovnik, flasin për zhvillimet në Kosovë, Shqipëri e rajon
Ministri në detyrë i Punëve të Jashtme i Kosovës, Glauk Konjufca, dhe ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ferit Hoxha, kanë zhvilluar një takim në margjinat e Forumit të Dubrovnikut në Kroaci.
Ministri Hoxha në një postim në X shkruan se me Konjufcën kanë diskutuar për zhvillimet në Shqipëri, në Kosovë, në rajon si dhe për dinamikat evropiane me interes të përbashkët.
“Është gjithmonë kënaqësi të takohem me ministrin Glauk Konjufca, mikun tim Glauk. Ndërsa Kosova është në proces të rezultateve të zgjedhjeve për krijimin e institucioneve të reja dhe Shqipëria sapo ka hyrë në fazën përfundimtare të negociatave për anëtarësim në Bashkimi Evropian, shkëmbimi i ideve, analizave dhe qasjeve, si dhe koordinimi i ngushtë për forcimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit, mbeten çelësi për avancimin e interesave tona të përbashkëta.
Duke vepruar së bashku dhe me një vizion të qartë për të ardhmen, do të mund ta ruajmë dhe ta forcojmë më tej lidhjen tonë të pathyeshme, në shërbim të një Shqipërie më të fortë, më të begatë dhe të integruar në BE, si dhe të një Kosove po aq të fortë, më të zhvilluar dhe më të sigurt.
Njëkohësisht, kjo përbën një investim kyç për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe për të ardhmen tonë të përbashkët në familjen euroatlantike”, shkruan Hoxha. /Telegrafi/
📍 Dubrovnik -- Gjithmonë është kënaqësi të takohem me Ministrin @KonjufcaGlauk, mikun tim Glauk.
Biseduam për zhvillimet në Shqipëri, në Kosovë, në rajonin tonë, si edhe për dinamikat #evropiane me interes të përbashkët.
Ndërsa #Kosova është në procesin e analizimit të… pic.twitter.com/hVNbTAmSze
— Ferit Hoxha🇦🇱 (@HoxhaFer) June 27, 2026