Komunikacioni në pikën kufitare Bogorodicë po zhvillohet normalisht, nuk ka më pritje të gjata
Pas bllokimeve të trafikut në mëngjes dhe radhëve të gjata të automjeteve në pikën kufitare të Bogorodicës, ku disa pasagjerë pritën deri në tre orë për të hyrë në Greqi, situata është e ndryshme këtë pasdite.
Aktualisht, nuk ka vonesa të mëdha në anën maqedonase të kufirit dhe trafiku po rrjedh pa probleme. Ka ende radhë përpara kontrolleve kufitare greke, por kalimi po vazhdon relativisht shpejt, informuan nga LAMM.
Autoritetet greke po kryejnë vetëm kontrollin e pasaportave, pa kontrollet shtesë biometrike që kërkojnë marrjen e fotografive dhe marrjen e gjurmëve të gishtërinjve, prandaj kohët e pritjes janë reduktuar ndjeshëm krahasuar me orët e mëngjesit.
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