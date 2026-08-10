Komuna e Skenderajt vazhdon mbulimin e shpenzimeve të varrimit për familjet
Komuna e Skenderajt ka njoftuar se do të vazhdojë të mbulojë financiarisht shërbimin e varrimit për familjet në të gjithë territorin e komunës edhe në vitet e ardhshme.
Për këtë qëllim, kryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, së bashku me kryetarin e Këshillit të Bashkësisë Islame në Skenderaj, Ibrahim Hoti, kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi për vazhdimin e mbulimit financiar të këtij shërbimi.
Sipas Komunës, mbështetja synon t’ua lehtësojë familjeve barrën financiare në një prej momenteve më të vështira për to.
“Në momente të vështira për familjet, mbështetja institucionale është përgjegjësi dhe përkushtim”, thuhet në njoftimin e Komunës së Skenderajt.
Komuna ka theksuar se do të vazhdojë të jetë pranë qytetarëve dhe familjeve në të gjithë territorin e saj, veçanërisht në periudhat kur kanë më së shumti nevojë për mbështetje.
“Pranë qytetarëve dhe familjeve të Skenderajt, atëherë kur kanë më së shumti nevojë”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/