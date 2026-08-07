Pas temperaturave të larta që kanë mbizotëruar gjatë ditës së sotme, një rrebesh i fuqishëm shiu ka përfshirë pasditen e së premtes fshatin Klladërnicë të Skenderajt dhe Mitrovicën duke sjellë ndryshim të menjëhershëm të motit.

Rrebeshi ka përfshirë Skenderajn me Mitrovicën, duke vështirësuar përkohësisht qarkullimin dhe ulur dukshmërinë për drejtuesit e automjeteve.

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Rrebeshi ka sjellë rënie të temperaturave pas vapës së ditëve të fundit, ndërsa deri më tani nuk është raportuar për dëme materiale apo incidente të shkaktuara nga moti i lig. /Telegrafi/





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