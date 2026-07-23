Komuna e Prishtinës njofton për fazën e pestë të dezinsektimit, nis më 27 korrik
Kryeqyteti i Prishtinës ka njoftuar se faza e pestë e dezinsektimit hapësinor për këtë vit do të fillojë më 27 korrik, duke nisur nga ora 20:00.
Sipas njoftimit, aplikimi i larvicideve do të zhvillohet më 27 dhe 28 korrik duke filluar nga ora 09:00, sipas planit dinamik të operimit.
Komuna ka bërë të ditur se datat dhe lagjet e përfshira në këtë fazë janë publikuar në planin shoqërues të njoftimit.
Ndërsa, Kryeqyteti u ka bërë thirrje qytetarëve, mediave dhe shoqatave të bletarëve që ta kenë parasysh këtë njoftim gjatë zhvillimit të aktivitetit.
Po ashtu, është theksuar se realizimi i dezinsektimit varet nga kushtet atmosferike dhe se datat e planifikuara mund të ndryshojnë në rast të motit të pafavorshëm. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate