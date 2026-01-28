Komuna e Prishtinës hap konkurs për projektimin e memorialit përkujtimor “Adem Jashari”
Komuna e Prishtinës ka shpallur konkurs publik për projektimin e një memoriali përkujtimor kushtuar komandantit legjendar Adem Jashari dhe sakrificës së familjes së tij, me një buxhet të parashikuar prej 150 mijë eurosh.
Memoriali ka për qëllim të përjetësojë kontributin dhe sakrificën e jashtëzakonshme të familjes Jashari, një simbol i lirisë.
Rënia e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari, bashkë me 58 anëtarë të familjes së tij, përfshirë gra, fëmijë dhe pleq, mbetet një ngjarje historike e jashtëzakonshme për idealin e lirisë.
Sipas konceptit të konkursit, memoriali do të vendoset në një hapësirë publike në kryeqytet, me qëllim që kjo sakrificë të integrohet në jetën urbane dhe të shërbejë si një pikë reflektimi dhe përkujtimi për qytetarët.
Lokacioni i parashikuar për ndërtimin e memorialit është në qendër të Prishtinës, mes ndërtesës së Kuvendit të Kosovës dhe Xhamisë së Gurit.
Memoriali do të jetë pjesë e projektit urban për ndërlidhjen e shëtitores ekzistuese që përfundon në sheshin “Ibrahim Rugova” dhe vazhdon drejt pjesës së vjetër të qytetit, përmes një nënkalimi në rrugën “Agim Ramadani”.
Rruga “Agim Ramadani” planifikohet të bëhet nëntokësore, ndërsa sipër saj do të krijohet një pllato për këmbësorë, ku do të vendoset memoriali dhe hapësira përreth tij, e cila është edhe objekti i konkursit për dizajn urban. /Telegrafi/