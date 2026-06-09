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Drejtoria për Zhvillim Ekonomik e Komunës së Pejës ka shpallur thirrjen publike për mbështetjen e bizneseve të reja dhe atyre ekzistuese deri në një vit nga data e shpalljes së thirrjes.

Sipas njoftimit, kjo thirrje ka për qëllim subvencionimin e Start-Up bizneseve, si dhe të bizneseve ekzistuese që nuk e kalojnë periudhën njëvjeçare të veprimtarisë.

“Drejtoria për Zhvillim Ekonomik e Komunës së Pejës shpall thirrjen publike për mbështetjen e bizneseve të reja (Start-Up) dhe bizneseve ekzistuese jo më të vjetra se 1 vit nga data e shpalljes së thirrjes”, thuhet në njoftim.

Afati për aplikim është i hapur nga data 8 qershor deri më 26 qershor 2026.

Ndërkaq, formulari i aplikimit mund të merret në Drejtorinë për Zhvillim Ekonomik, në katin e dytë, në zyrën numër 1.

Autoritetet komunale kanë bërë thirrje për interesim sa më të madh nga bizneset e reja që synojnë zhvillimin dhe zgjerimin e veprimtarisë së tyre ekonomike. /Telegrafi/


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