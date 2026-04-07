Komuna e Istogut vendos tabela paralajmëruese për ruajtjen e mjedisit
Komuna e Istogut ka vendosur tabela paralajmëruese në disa zona të qytetit, me qëllim rritjen e vetëdijes dhe përkujdesjes ndaj mjedisit.
Nga Drejtoria e Inspeksionit bëhet thirrje që qytetarët të respektojnë rregullat dhe të mos hedhin mbeturina jashtë hapësirave të caktuara, pasi shkeljet ndëshkohen me gjobë sipas ligjit në fuqi.
Komuna njofton se do të vazhdojë me masa konkrete për mbrojtjen e ambientit dhe për promovimin e ndërgjegjësimit publik. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate