Komuna e Çairit, së shpejti bibliotekë në Çarshi të vjetër
Pas Panairit të parë shqiptar të librit, Komuna e Çairit do të nis procedurën e një projekti të ri në Çarshinë e vjetër të Shkupit gjegjësisht hapjen e një biblioteke moderne për të rinjët dhe adhuruesit e librit.
Kryetari, Izet Mexhiti me këtë rast theksoi se Komuna e Çairit po bën investime në kulturën shqiptare, arsimin, botimet dhe artin.
“Prandaj sot si vazhdim i kësaj nisme kulturore dua të paralajmëroj edhe një hap tjetër të rëndësishëm. Komuna e Çairit do të nis procedurën për përgaditjen e projektit për një leximore-bibliotekë me libra në gjuhën shqipe. Qëllimi ynë që hapësira mbi sheshin Skënderbe ku ekziston një konstruksion me potencial transformimi të merr një funksion të ri kulturor dhe arsimor. Duam që ajo hapësirë të shëndrrohet në një leximore dhe bibliotekë moderne. Vend ku të rinjtë do të mund të lexojnë, studiojnë, hulumtojnë, punojnë, takohen me autorë dhe të krijojnë ide të reja.” tha Mexhiti.
“Shkupi si një nga tre qendrat më të mëdha të shqiptarëve në rajon na ktheu me këtë aktivitet dashurinë e vet për gjuhën shqipe, ju flm të gjithëve për këtë her ta çojmë gjuhën shqipe në një nivel tjetër me aktivitete të tilla të jashtëzakonshme.- tha Irena Toçi, botuese.
“Ky manifestim të jetë i përjetshëm dhe të rritet nga viti në vit, urime edhe njëherë.” – u shpreh Akademiku, Ali Aliu.
Kryetari i Komunës së Çairit Izet Mexhiti theksoi se në ditët në vijim do të vazhdojnë me aktivitetet kulturore dhe sportive,në kuadër të manifestimeve që hapin programin veror të Çairit. /rtvm2