Klodi: Veç pse dy femra kanë shprehur pëlqim për mua, unë s’e kam tradhtuar të dashurën
Konkurrenti i edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova 4, Klodian Mihaj, ka folur për të dashurën e tij që e ka jashtë.
Ai tha se të dashurën e ka aktore, dhe ia kupton situatën në të cilën ndodhet për shkak të bujës që u bë nga dasma.
“Veç pse dy femra kanë shpreh pëlqim për mua, unë s’e kam tradhtuar të dashurën time”, u shpreh ai.
Foto: YouTube
"A di ndonjë gjë për të dashurën time, sido që të jetë edhe me u prek e kupton. Unë nuk i kam shpreh, e kupton situatën në të cilën jam", tutje shtoi.
Ky debat u shkaktua pasi u organizua një dasmë në Big Brother, ku u martua Klodi me Elijonën.
E në anën tjetër, Benita gjithashtu ka shprehur pëlqim për të, duke ia konfirmuar ndjenjat.
Mbetet për t'u parë se si do të jetë raporti i Klodit jashtë shtëpisë së famshme dhe nëse e dashura po e pret akoma. /Telegrafi/