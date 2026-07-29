Klekovski: Tre raste të reja me ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoninë e Veriut, po kryhen anketa epidemiologjike
Në konferencën e sotme për shtyp, Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski informoi se janë konfirmuar tre raste të reja të sëmundjeve të transmetuara nga vektorët, dy në Klinikën e Sëmundjeve Infektive dhe një në Neurologji, e cila ka vetëm një konfirmim.
Ministri shpjegoi se po kryhen teste të ndryshme për rastet, duke theksuar se po kryhen menjëherë anketa epidemiologjike.
"Ajo që mund të konfirmoj bazuar në komunikimin me Komisionin për Sëmundje Infektive, i cili po takohet për këtë çështje, është se përveç rasteve që lidhen me Greqinë, ka edhe raste që definitivisht nuk kanë udhëtuar jashtë vendit dhe vendbanimi i tyre është në zonën e Fushës së Shkupit", tha Ministri.
Ai tha se janë marrë masa standarde, dezinfektim i zonës brenda një rrezeje prej 200 metrash nga vendbanimi, një proces i kryer nga Qendra e Shëndetit Publik në Shkup, duke theksuar se ky është detyrim i tyre, jo i komunës.
"Sipas rekomandimeve dhe hartëzimit të rasteve, do të shohim nëse do të duhet të ndodhë spërkatje shtesë nga toka, kështu që Instituti i Shëndetit Publik, Komisioni për Sëmundje Infektive po punon për hartëzimin e rasteve dhe do të merren masa shtesë. Deri më tani, për sa di unë, vetëm një rast nga Velesi pret anketën epidemiologjike atje për të parë se çfarë lidhjeje ka", tha Klekovski./Telegrafi/