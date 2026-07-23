Klekovski: Situata në Gostivar po stabilizohet, nuk ka hospitalizime të reja
"Situata e përgjithshme në lidhje me numrin e personave me sëmundje stomaku në Gostivar aktualisht është stagnuese dhe nuk ka shtrime të reja në spital. Të gjitha rezultatet dhe analizat e ujit do të publikohen. Le të mos ketë relaksim në zbatimin e masave, sepse sa herë që kalon rreziku kryesor, ka një relaksim. Për mua, jashtë periudhës së inkubacionit, sepse e dimë se cilat viruse dhe baktere janë të pranishme, është shumë më e rëndësishme nëse qytetarët do të ruajnë disiplinën", tha sot ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski.
Ai u bëri thirrje qytetarëve të Gostivarit të mos relaksohen derisa të përfundojnë ndërhyrjet në sistemin e furnizimit me ujë, sepse, siç tha, që nga e hëna rezultatet janë katër vende të pastra, pesë vende të kontaminuara, kështu që masat paraprake duhet të mbeten, megjithëse numrat janë në rënie.
Ai tha se më shpesh zbulohen astrovirusi dhe shigella, si baktere, por rezultatet nuk janë identike, dhe për këtë arsye nuk mund të nxirret një përfundim i përgjithshëm.
"Adresa ime për të përdorur kanalet zyrtare të komunikimit ishte për të shmangur krijimin e konfuzionit rreth asaj se cilat janë masat zyrtare. Nuk iu referua askujt në veçanti. Nuk përmenda emra. Ne kemi një Komision për Sëmundje Infektive dhe unë ndjek rekomandimet e dhëna nga ai komision. Komisioni përbëhet nga epidemiologë, specialistë të sëmundjeve infektive, përfaqësues të Institutit të Shëndetit Publik, qendrave të shëndetit publik, Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë dhe institucioneve të tjera. Kërkesa është të ndiqen kanalet zyrtare të komunikimit, sepse përzierja e mesazheve në lidhje me atë që duhet bërë nuk mund të jetë e mirë në këtë kohë. Kjo ka të bëjë me sjelljen e pacientëve, nuk i referohet kritikave ndaj autoriteteve. Kontrolli i cilësisë së ujit është përgjegjësi e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, dhe jo përgjegjësi e Ministrisë së Shëndetësisë", tha Klekovski.
Ai theksoi se se dje janë kërkuar dhe dorëzuar të gjitha analizat e kryera nga Qendra e Shëndetit Publik - Tetovë, përkatësisht njësia rajonale e Gostivarit, të cilat aktualisht janë duke u përpunuar dhe duhet të bëhet një krahasim midis vendeve nga të cilat janë marrë mostrat dhe rezultateve të marra.
Në analizat e paraqitura, theksoi ministri, ka edhe opinione negative, por duhet të bëhet një krahasim se për cilat vende i referohen, sepse mostrat janë marrë nga vende të shumta - si nga pellgu ujëmbledhës ashtu edhe nga vendet e përdoruesve.
Duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari, ai theksoi se në këtë moment nuk mund të japë përgjigje përfundimtare se kur banorët e Gostivarit do të marrin ujë të mirëfilltë teknik, dhe më pas ujë të pijshëm, sepse dikush tjetër është përgjegjës për këtë aspekt.