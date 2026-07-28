Klekovski: Këtë vit në Maqedoni ka katër raste të malaries, tre të virusit Denga, një të Zikës dhe tetë të etheve të Nilit Perëndimor
Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, informoi se këtë vit në Maqedoni ka pasur katër raste të malaries, tre raste të virusit denga (DENV), një rast të Zikës dhe tetë raste të etheve të Nilit Perëndimor.
Klekovski gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve që udhëtojnë në zona rreziku që të respektojnë rekomandimet për mbrojtje.
Sipas tij, pas dy vitesh pa raste të regjistruara të malaries, këtë vit janë regjistruar katër raste, të cilat të gjitha lidhen me udhëtimet në Afrikë dhe rajonin e Oqeanit Indian, konkretisht në Maldive dhe Zanzibar.
Të tre rastet e virusit denga dhe i vetmi rast i Zikës lidhen gjithashtu me udhëtimet në Maldive.
Klekovski paralajmëroi se virusi denga është një ethe hemorragjike, Zika është veçanërisht e rrezikshme për gratë shtatzëna, ndërsa malaria mund të ketë pasoja vdekjeprurëse në format më të rënda.
Ai u bëri thirrje qytetarëve që udhëtojnë në Afrikë dhe rajonin e Oqeanit Indian, veçanërisht në Maldive dhe Zanzibar, të informohen me kohë dhe të ndjekin rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për vaksinimin dhe terapinë parandaluese, të cilat janë në dispozicion në Qendrën e Shëndetit Publik - Shkup dhe në institucione të tjera kompetente shëndetësore.
Lidhur me ethet e Nilit Perëndimor, ministri njoftoi se janë regjistruar tetë raste, një prej të cilave lidhet me udhëtimin në Greqi, ndërsa pjesa tjetër supozohet se është fituar në vend. Shumica e të sëmurëve janë persona midis moshës 60 dhe 70 vjeç./Telegrafi/