Klekovski: Ilaçi “Foster” nga 1 gushti i disponueshëm pa pagesë shtesë
Ilaçi “Foster”, terapi inhalatore për astmën dhe sëmundjen kronike obstruktive pulmonare (COPD), pritet që nga 1 gushti të jetë i disponueshëm nëpër farmaci pa pagesë shtesë dhe me participim prej 280 denarësh. Ndërsa për antikoagulantin “Xarelto” (rivaroxaban), nga 1 janari do të paguhet vetëm 160 denarë participim. Këtë e theksoi sot në konferencë për shtyp drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor, Sasho Klekovski.
Ai sqaroi se ekzistojnë dy mënyra për të ndikuar në uljen e çmimit të barnave: e para, futja e një bari në listën pozitive, ku përmes negociatave arrihet çmim më i ulët, pasi futja në listë nënkupton qasje në subvencione shtetërore; e dyta, futja e konkurrencës gjenerike, e rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Nëse në listën pozitive ka vetëm një markë, tha ai, motivi i kompanisë farmaceutike për të ulur çmimin është shumë i vogël. Futja e konkurrencës e detyron uljen e çmimit, sepse hyrja e gjenerikut duhet të jetë me çmim më të ulët.
“Gjatë periudhës së kaluar kishim dy shembuj të tillë. Shembulli i fundit është me rivaroxabanin (‘Xarelto’), i cili kushtonte 2.200 denarë dhe ishte më i shtrenjtë se në vendet fqinje, ndaj shumë qytetarë e blinin atje. Me futjen në listën pozitive, deri në fund të vitit çmimi i tij do të përgjysmohet dhe do të jetë më i lirë se në Kosovë. Nga 1 janari participimi do të jetë vetëm 160 denarë.
Shembulli i dytë është ‘Foster’, terapia inhalatore për astmën dhe COPD. Ky ilaç ishte i vetmi në treg, origjinal. Pas skadimit të mbrojtjes së patentës, u shfaq gjeneriku ‘Bloceta’, i prodhuar në BE, dhe futja e tij në listën pozitive ishte me çmim dukshëm më të ulët. Çmimi referent në këtë kategori barnash nga 2.715 denarë me TVSH u ul në 1.915 denarë – pra me plot 800 denarë”, tha Klekovski.
Ai theksoi se me këtë ulje është siguruar që “Bloceta” të jetë pa pagesë shtesë për pacientët, ndërsa njëkohësisht është ushtruar presion që prodhuesi i origjinalit “Foster” (formoterol/beklometazon) të ulë çmimin.
“Pas komunikimit trejavor, prodhuesi i ‘Foster’ dje njoftoi se pranon ta shesë në farmaci në Maqedoni me çmimin e ri referent prej 1.915 denarësh, që do të thotë se ilaçi do të jetë i disponueshëm pa pagesë shtesë, vetëm me participim 280 denarë – 20 denarë më pak se më parë. Kjo çmim do të hyjë në fuqi pasi të shiten sasinë aktuale të furnizuar në farmaci. Pres që nga 1 gushti ‘Foster’ të jetë pa pagesë shtesë. ‘Bloceta’ tashmë është e disponueshme pa pagesë shtesë”, tha Klekovski.
Ai shtoi se rreth 50 milionë denarët e kursyer nga ulja prej 800 denarësh e çmimit referent të “Foster” nuk do të përdoren për blerje automjetesh, por deri në fund të vitit do të shfrytëzohen për futjen e një bari të gjeneratës më të re për pacientët me astmë dhe COPD.
Sipas tij, ndryshimet e çmimeve në këto kategori shpesh shkaktojnë rezistencë, sepse përgjysmimi i çmimit nënkupton përgjysmim të fitimeve të kompanive farmaceutike, por edhe të marzheve të shitjes me pakicë.