Klekovski: Fund abuzimeve me ilaçet, recetat elektronike do të ndalojnë faturat e rreme
Duke futur recetat elektronike për sëmundjet akute, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore pret të zvogëlojë abuzimin në përshkrimin dhe tërheqjen e barnave që mbulohen nga shteti.
Sasho Klekovski, drejtor i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, tha se ata po presin që Ministria e Shëndetësisë të miratojë protokollet që do të lidhin sistemin e Fondit me atë të Ministrisë dhe do të mundësojnë lëshimin e recetave elektronike. Ai shpjegoi se sistemi tashmë funksionon kur lëshon receta për sëmundjet kronike.
Sa i përket mënyrës se si abuzohet me ilaçet me recetë në kurriz të fondit, sipas tij, ekzistojnë dy mënyra më të zakonshme, dhe kjo është kur pacientët i kërkojnë ato për Zotin të mos e dhëntë.
Ekzistojnë disa lloje abuzimi, dhe ky është një ilaç "për t'u gjetur". Në shumë familje, sirtari i ilaçeve hapet një herë në vit dhe ilaçet e skaduara hidhen të paktën një herë në vit, tha Klekovski.
Ai shpjegoi se kategoria tjetër e abuzimit është faturimi i dyfishtë për ilaçet.
"Ata akuzohen për receta të rreme, ato i ngarkohen si Fondit ashtu edhe pacientit. Qëllimi i këtyre kontrolleve është të shmanget faturimi i dyfishtë, që është një ilaç që i ngarkohet pacientit, por jo Fondit dhe anasjelltas", tha Klekovski./Telegrafi/