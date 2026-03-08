Kjo prerje flokësh po pushton pranverën: shumë yje tashmë e kanë zgjedhur
Gjatësia mesatare e flokëve, më e gjatë se bob, por pa arritur shpatullat, po rikthehet fuqishëm në modë falë stilit praktik dhe elegancës së saj.
Java e Modës në Londër solli një këndvështrim të freskët për trendet e flokëve për pranverë, duke u pozicionuar mes prerjeve shumë të shkurtra dhe gjatësive shumë të gjata. Pikërisht mes këtyre dy ekstremeve po rikthehet fuqishëm prerja me gjatësi mesatare, një stil që ndërthur prakticitetin e flokëve më të gjatë me elegancën moderne të prerjeve më të shkurtra.
Midi frizura nënkupton flokë që janë më të gjatë se prerja klasike bob, por nuk arrijnë deri te shpatullat ose te shpinat e shpatullave. Ajo nuk vendos rregulla të rrepta dhe nuk kërkon një strukturë të caktuar të flokëve. Mund të jetë e drejtë, paksa e valëzuar ose natyrshëm e çrregullt.
Flokët mund të jenë të shkallëzuar, por kjo nuk është e domosdoshme. Pikërisht kjo fleksibilitet e bën këtë prerje një nga zgjedhjet më të përshtatshme për shumë tipe flokësh dhe stile të ndryshme, transmeton Telegrafi.
Gratë e njohura që e kanë bërë popullore
Kjo gjatësi flokësh është parë gjithnjë e më shpesh edhe te shumë figura të njohura. Ndër ato që e kanë bërë të njohur janë Margot Robbie, Hailey Bieber dhe Miley Cyrus, të cilat kanë treguar se kjo prerje mund të jetë njëkohësisht elegante, moderne dhe praktike.
Rikthimi i estetikës së viteve nëntëdhjetë
Prerjet me gjatësi mesatare u panë shpesh edhe në pistat e modës në Londër, ku u prezantuan në forma të ndryshme, nga variante elegante me majat e kthyera paksa nga brenda, deri te versione më të çliruara dhe me teksturë natyrale.
Në krahasim me flokët shumë të gjatë dhe minimalisht të shkallëzuar që dominuan sezonet e fundit, prerjet e reja me gjatësi mesatare duken më të freskëta dhe më të lidhura me estetikën e viteve nëntëdhjetë.
Sot kjo gjatësi nuk konsiderohet më një fazë kalimtare mes flokëve të shkurtër dhe atyre të gjatë, por një stil më vete. Balluket mund t’i japin më shumë dinamizëm, ndërsa shkallëzimi që rrethon fytyrën rikujton stilin romantik që në vitet nëntëdhjetë u bë shumë i njohur falë Jennifer Aniston.
Shtresat e lehta të flokëve krijojnë një pamje më glamuroze, ndërsa majat e drejta dhe paksa të çrregullta sjellin në vëmendje edhe trendet e fillimit të viteve dymijë.
Në vitin 2026 kjo prerje po shfaqet si një nga zgjedhjet më të përshtatshme: mjaftueshëm e gjatë për të lejuar stile të ndryshme flokësh, por edhe mjaftueshëm e shkurtër për të dhënë një pamje moderne dhe të freskët.
/Telegrafi/