Këto sjellje tregojnë se jeni shumë të ngarkuar me prindërimin
Të jesh i mbingarkuar nuk do të thotë që je një prind i keq, por përkundrazi që mendja dhe trupi yt janë të rënduar nga presioni i vazhdueshëm i kujdesit për gjithçka.
Disa shenja sjelljeje mund të tregojnë se jeni të mbingarkuar me punë dhe përfshijnë nervozizëm, lodhje kronike dhe përshtypjen se jeni vonë për diçka, shkruan The Times of India.
Prandaj, nëse situatat e vogla ju duken rregullisht si probleme të mëdha, kjo mund të jetë një shenjë se jeni nën stres të vazhdueshëm. Nëse pyetjet e përsëritura të fëmijës suaj ju bëjnë të reagoni më dhunshëm sesa duhet, mund të gjeni veten duke qarë sepse barra juaj mendore është tashmë shumë e madhe.
Prindërit e mbingarkuar me punë ndihen sikur janë vazhdimisht të nevojshëm. Pamundësia për t'u çaktivizuar mendërisht mund t'ju lërë të rraskapitur edhe pas një pushimi. Mund të filloni të ndiheni sikur jeni thjesht një kujdestar.
Për më tepër, një nga shenjat më të anashkaluara të mbingarkesës prindërore është lodhja emocionale. Ju mund të jeni fizikisht aty për fëmijën tuaj, por brenda ndiheni të shkëputur. Mund të vini re se aktivitetet që dikur i shijonit fillojnë të ndihen si një tjetër punë në listën tuaj.
Prindërit e mbingarkuar me punë shpesh janë të bllokuar në një cikël faji. Ndërsa punojnë, ata ndiejnë sikur nuk po kalojnë kohë të mjaftueshme me fëmijën e tyre, dhe nga ana tjetër, kur janë me fëmijën e tyre, shqetësohen për punët e papërfunduara.