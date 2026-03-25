Këshilli Gjyqësor propozon Meri Dika Georgievskan për gjyqtare të Gjykatës Kushtetuese
Këshilli Gjyqësor propozon Meri Dika Georgievska, gjyqtare e Gjykatës së Apelit, për gjyqtare të Gjykatës Kushtetuese. Në seancën e sotme, 10 anëtarë të Këshillit Gjyqësor votuan "pro", një ishte kundër, ndërsa gjyqtarja Antoaneta Dimovska përjashtohet nga pika e rendit të ditës.
Gjyqtarët, anëtarë të Këshillit Gjyqësor, të cilët mbështetën kandidaturën e Dika Georgievskës, theksuan se ajo i plotëson të gjitha kërkesat për një gjyqtare kushtetuese, se është një profesioniste që ka njohuri për gjykatat nga shkalla e parë deri në gjykatat më të larta, ka integritet personal dhe profesional, shumë vite përvojë, dhe gjithashtu ka kontribuar në zhvillimin e mendimit profesional dhe teorik dhe sistemit ligjor.
E vetmja që votoi kundër propozimit për të propozuar Dika Georgievskë si gjyqtare kushtetuese ishte Suzana Joshevska Anastasovska, e cila theksoi se është e padiskutueshme që Meri Dika posedon përvojë të konsiderueshme shumëvjeçare në gjyqësorin e rregullt, duke përfshirë në pozicione drejtuese, dhe si kryetare e një gjykate dhe pjesëmarrje në një organ që kishte një rol kyç në Këshillin Gjyqësor, por se materialet e paraqitura nuk ofrojnë një konfirmim mjaftueshëm të qartë, të pakundërshtueshëm dhe konkret të një kontributi në zhvillimin e mendimit profesional dhe teorik dhe sistemit ligjor.
"Kriteri ligjor nga neni 103 i Ligjit për Këshillin Gjyqësor kërkon që kandidati për gjyqtar kushtetues të ketë kontribuar në zhvillimin e mendimit profesional dhe teorik dhe sistemit ligjor. Materialet e paraqitura nuk japin një konfirmim mjaftueshëm të qartë, të pakundërshtueshëm dhe konkret se ekziston një kontribut i tillë, megjithëse disa prej tyre u lexuan. Edhe pse formalisht ekzistojnë materiale që kandidatja i paraqiti si kontribut, nëse analizohen në thelb, disa nga dokumentet e paraqitura i referohen aktiviteteve që për nga natyra e tyre janë pjesë integrale e kryerjes së rregullt të pozicionit gjyqësor dhe menaxherial", tha Joshevska.
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga nëntë gjyqtarë. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese zgjidhen nga radhët e juristëve të shquar.