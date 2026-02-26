Kërkohet nga PSG, Barcelona po e blindon me kontratë të re yllin e skuadrës
Eric Garcia u rikthye te Barcelona nga Manchester City në vitin 2021, me pritshmëri të larta pas përparimit të tij në akademinë La Masia dhe paraqitjeve mbresëlënëse në Ligën Premier.
Megjithatë, konkurrenca e fortë dhe disa gabime të kushtueshme e penguan Garcian të vendosej si titullar i rregullt gjatë dy sezoneve të tij të para.
Një huazim te Girona FC në vitin 2023 rezultoi vendimtar për karrierën e tij. Garcia rizbuloi vetëbesimin, u bë një figurë kyçe nën drejtimin e Michel dhe tregoi pjekuri dhe inteligjencë taktike, duke fituar një shans të dytë për të konsoliduar vendin e tij te Barcelona.
Nën drejtimin e Hansi Flick, Garcia ka siguruar një rol titullar pas largimit të Inigo Martinez dhe është shfaqur si një nga mbrojtësit më të spikatur të ekipit.
Ringjallja e tij ka shtyrë drejtorin sportiv Deco të kërkojë një zgjatje të kontratës përtej vitit 2026, me plane për ta lidhur atë deri në vitin 2030.
Barcelona është e gatshme të veprojë shpejt, veçanërisht pas interesit të raportuar nga Paris Saint-Germain dhe ish-trajneri i saj, Luis Enrique. /Telegrafi/