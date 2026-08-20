Kërkesa për zgjedhje të parakohshme, VLEN: Opozita e ka lodhur BDI-në
Pas kërkesës së hapur të BDI-së për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ka reaguar koalicioni VLEN, duke e akuzuar partinë e Ali Ahmetit se nuk di të funksionojë pa pushtet.
“Opozita e ka lodhur BDI-në. Kjo parti nuk di të funksionojë pa pushtet”, thuhet në reagimin e VLEN-it, ku BDI akuzohet për keqpërdorim të pushtetit dhe përfitime nga paratë publike e tenderët.
VLEN thekson se aktualisht prioritet janë projektet infrastrukturore, duke përmendur Korridorin 8, rrugën Shkup–Bllacë dhe rrugën Tetovë–Prizren.“Këto projekte për ne janë shumë më të rëndësishme se zgjedhjet dhe pushteti”, thuhet në reagim.
Sa i përket zgjedhjeve, VLEN thotë se, kurdo që ato të mbahen, BDI do të pësojë humbje.
“BDI do të përfundojë e poshtëruar nga shqiptarët”, deklaron VLEN, duke shtuar se shqiptarët, sipas tyre, nuk i besojnë më një “kaste të korruptuar” dhe një politike të vjetëruar.“Koha e BDI-së ka mbaruar”, përfundon reagimi i VLEN-it.