Kërcënoi dy persona përmes telefonit, i dyshuari ndalohet për 48 orë
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të kanosjes që ka ndodhur më 29 gusht në Prishtinë.
Sipas njoftimit policor, më 30 gusht në stacionin policor janë paraqitur dy persona, një burrë dhe një grua, shtetas të Kosovës, të cilët kanë deklaruar se një ditë më parë, rreth orës 19:25, kanë pranuar kërcënime përmes telefonit mobil.
Në lidhje me rastin, policia ka intervistuar personin e dyshuar, një mashkull shtetas të Kosovës.
Me aktvendim të prokurorit kujdestar, i dyshuari është ndaluar dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë.
Rasti është iniciuar si “Kanosje” dhe po trajtohet nga organet kompetente. /Telegrafi/
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