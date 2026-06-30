Kërcënohet me mesazh në gjuhën angleze një polic nga Lipjani
Një zyrtar policor nga fshati Sllovi i Lipjanit ka raportuar një rast kanosjeje përmes rrjeteve sociale.
Sipas raportit, viktima mashkull shtetas i Kosovës dhe zyrtar policor, ka pranuar në adresën e tij një mesazh në gjuhën angleze me përmbajtje kërcënuese.
Ai ka deklaruar se ndihet i shqetësuar dhe dyshon se mesazhi mund të ketë lidhje me detyrën e tij zyrtare.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa njësitë relevante policore janë duke e hetuar rastin. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate