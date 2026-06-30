eksperti ad

Një zyrtar policor nga fshati Sllovi i Lipjanit ka raportuar një rast kanosjeje përmes rrjeteve sociale.

Sipas raportit, viktima mashkull shtetas i Kosovës dhe zyrtar policor, ka pranuar në adresën e tij një mesazh në gjuhën angleze me përmbajtje kërcënuese.

Ai ka deklaruar se ndihet i shqetësuar dhe dyshon se mesazhi mund të ketë lidhje me detyrën e tij zyrtare.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa njësitë relevante policore janë duke e hetuar rastin. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme