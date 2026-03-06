Kërcënohen punëtorët e ujësjellësit gjatë detyrës, reagon KRU Hidroregjioni Jugor
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka reaguar publikisht pasi punëtorët e inspektoratit të saj janë përballur me kërcënime dhe ofendime nga një konsumator gjatë kryerjes së detyrave në terren.
Në reagimin e bërë publik, kompania bën të ditur se incidenti ka ndodhur gjatë kontrollit të zakonshëm në terren, derisa punëtorët po ushtronin detyrat e tyre në funksion të mbrojtjes së ujit të pijes dhe shërbimit ndaj qytetarëve.
Sipas njoftimit, raste të tilla nuk janë të izoluara dhe punëtorët e kompanisë janë përballur edhe më herët me sjellje të ngjashme të papranueshme nga konsumatorë të papërgjegjshëm.
KRU “Hidroregjioni Jugor” thekson se në situata të tilla është e detyruar të kërkojë ndërhyrjen e Policisë, me qëllim garantimin e sigurisë së punëtorëve dhe mbarëvajtjen e kryerjes së detyrave në terren.
Megjithatë, kompania ka bërë të ditur se do të vazhdojë përpjekjet për të luftuar keqpërdorimin dhe abuzimin me ujin e pijes.
“Mbrojtja e këtij resursi jetik është përgjegjësi e përbashkët dhe do të vazhdojmë të veprojmë në përputhje me ligjin për të garantuar furnizim të drejtë dhe të sigurt për të gjithë konsumatorët”, thuhet në reagim.
Në fund, kompania u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë dhe të tregojnë respekt ndaj punëtorëve gjatë ushtrimit të detyrës së tyre në terren. /Telegrafi/