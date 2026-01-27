Keijsi përjashtohet me zarf të zi nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 5
Në spektaklin më të fundit të Big Brother VIP Kosova 4, zarfi i zi i dytë rezultoi të ishte shumë më i ashpër se ai i pari, duke shkaktuar tension dhe reagime të forta brenda shtëpisë.
Në këtë moment u transmetua një klip ku Kejsi shfaqej duke përdorur një gjuhë jashtëzakonisht ofenduese, bullizuese dhe paragjykuese për orientimin seksual të banorit tjetër, Kristin. Sjellja ofenduese e tij nxiti indinjatë të menjëhershme nga pjesa tjetër e banorëve dhe nga publiku që ndiqte spektaklin.
Si rrjedhojë e këtyre veprimeve, produksioni i Big Brother vendosi të marrë masa të rrepta: Kejsi u përjashtua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, duke shërbyer si një mesazh të qartë ndaj të gjithë pjesëmarrësve për rëndësinë e respektit dhe sjelljes etike brenda programit.
Vendimi i produksionit përforcon rregullat e shtëpisë dhe synon të mbrojë dinjitetin dhe sigurinë e banorëve, duke treguar se sjelljet diskriminuese nuk do të tolerohen në asnjë rrethanë. /Telegrafi/
