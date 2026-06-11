KE ngre shqetësime për pasaportat serbe që u jepen shtetasve rusë
Komisioni Evropian ka shprehur shqetësim për faktin se Serbia po u jep shtetësi shtetasve rusë. Sipas këtij institucioni, numri në rritje i shtetasve rusë që, përmes marrjes së shtetësisë serbe, mund të hyjnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian, përbën një sfidë të mundshme sigurie për të gjithë bllokun.
Sipas zëdhënësit të Komisionit Evropian, kjo çështje përmendet rregullisht në raportet e institucionit.
"Edhe në raportin e vitit të kaluar u theksua veçanërisht se fitimi i të drejtës për udhëtim pa viza në BE nga shtetasit rusë, përmes dhënies së shtetësisë serbe, paraqet kërcënime të mundshme për sigurinë e Bashkimit Evropian", tha Guillaume Mercier, zëdhënës i Komisionit Evropian, shkruan rtk.
Për shtetet e Bashkimit Evropian kjo paraqet problem, pasi në mesin e personave që marrin shtetësi serbe mund të ketë edhe shtetas rusë që janë subjekt i sanksioneve evropiane ose që konsiderohen rrezik për sigurinë e kontinentit.
Serbia është një nga vendet me përqendrim të madh të shtetasve rusë, veçanërisht që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Sipas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar rreth 50 mijë shtetas rusë kishin qëndrim të përkohshëm në Serbi.
Zyrtarët evropianë konfirmojnë se po e shtyjnë përpara dialogun me Serbinë për këtë çështje, të cilën e konsiderojnë me rëndësi të veçantë.