Katër vjet pritje drejt fundit - Pogba pritet të luajë titullar për Monacon për herë të parë që nga 2022
Paul Pogba pritet ta nisë si titullar për herë të parë pas katër vitesh, kur Monaco të përballet me Metzin në Ligue 1 këtë fundjavë.
Mesfushori 33-vjeçar, i cili iu bashkua Monacos verën e kaluar, ka pasur rol të kufizuar këtë sezon, duke regjistruar vetëm pesë paraqitje në kampionat dhe duke grumbulluar gjithsej 57 minuta lojë.
Nëse përzgjidhet, kjo do të ishte paraqitja e tij e parë si titullar që nga 16 prilli i vitit 2022, kur luajti për Manchester United ndaj Norwich Cityt në Ligën Premier.
Monaco aktualisht po lufton për një vend që dërgon në garat evropiane dhe ka nevojë për rezultate të forta në ndeshjet e mbetura të sezonit, ndërsa dueli ndaj Metz, që ndodhet në fund të tabelës, konsiderohet si një ndeshje “duhet fituar”.
Rikthimi i Pogbas në formacionin startues do të ishte një moment i rëndësishëm në karrierën e tij, pas një periudhe të gjatë të ndikuar nga lëndimet dhe minuta të pakta në fushë, teksa synon të rigjejë ritmin dhe ndikimin e tij në nivel klubesh.
Përballja me Metz që ndodhet në fund të tabelës, shihet si ndeshje ku duhet fitore, para dueleve të mbetura ku Monacon e presin edhe përballje të vështira, përfshirë ndeshjen në shtëpi ndaj Lille dhe mbylljen e sezonit në transfertë ndaj Strasbourg./Telegrafi/